"Зерновое соглашение": США продолжат давление на Россию для ее восстановления – Госдеп

В настоящее время Вашингтон не видит никаких признаков готовности РФ возобновить участие в соглашении.

США продолжат давить на Кремль, чтобы Россия вернулась к "зерновому соглашению", однако те пока не проявляют такого желания.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает "Укринформ".

"Мы продолжим давить на Россию, чтобы она вернулась к Черноморской зерновой инициативе", – заявил Миллер.

Он также добавил, что США не верят российским отговоркам о причинах выхода из соглашения. По его словам, экспорт российского зерна и удобрений имел одни из самых высоких показателей во время действия Черноморской инициативы.

Миллер подчеркнул, что США продолжат объяснять остальному миру, что именно Россия несет ответственность за срыв соглашения и бомбардировку украинских портов.

"Следовательно, мы будем настаивать на этом и призываем страны по всему миру, которые зависят от экспорта зерна из Украины и из региона, оказывать дипломатическое давление на РФ", — подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, Владимир Путин поедет в Турцию после телефонного разговора с Эрдоганом, где они в частности будут говорить о возобновлении экспорта украинского зерна.

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