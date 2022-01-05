Жалобу Януковича и дело о госизмене на приговор вернули в суд первой истанции

Жалобу Януковича и дело о госизмене на приговор вернули в суд первой истанции

Янукович в Украине осужден на 13 лет.

Киевский апелляционный суд вернул в Оболонский районный суд уголовное производство вместе с апелляционной жалобой осужденного в Украине бывшего президента Виктора Януковича на приговор по делу о госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Уголовное производство вместе с апелляционной жалобой осужденного В.Ф. Януковича на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 возвращено в Оболонский районный суд города Киева для выполнения требований ч. 3 ст. 400 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении суда.

Такое решение приняла коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда 5 января 2022 года.

Ранее сообщалось, бывшего беглого президента Виктора Януковича заочно приговорили к 13 годам заключения за госизмену, согласно приговору Оболонского райсуда. В начале декабря 2021 года Верховный Суд оставил в силе приговор экс-президенту-беглецу Украины, который пытался обжаловать решение.

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