"Ждал одного лидера, а приехал другой": Зеленский встретился со словацкими оппозиционерами

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 января, встретился в Киеве с делегацией оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с ее лидером Михалом Шимечкой.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

"Пятница. Ждал одного лидера Словакии – приехал другой. Хороша была встреча со словацкими парламентариями. Очень конкретно и конструктивно поговорили. Этот диалог должен укреплять наши народы – Украину и Словакию, а не Москву. Я рад, что мы можем найти понимание со словацкой стороной и дать надлежащие ответы на вопросы в сфере энергетической безопасности и геополитической определенности", – отметил Зеленский.

В то же время президент акцентировал, что Украина открыта к серьезному диалогу со Словакией, в частности, относительно энергетической безопасности и поиска практических решений и путей энергоснабжения.

"Мы готовы помочь словацкому народу в вопросе энергетической стабильности и безопасности. Для нас очень важно услышать сигнал от словацкого народа, что вы также будете поддерживать украинцев на нашем пути в ЕС и НАТО. Это для нас ключевой вопрос из-за войны, из-за гарантий безопасности, которые очень важны для нас", – отметил глава государства.

В пресс-релизе по поводу встречи со словацкой делегацией, опубликованном на сайте президента Украины, подчеркивается, что в войне, развязанной РФ, украинцы защищают будущее не только своего государства, но и всей Европы. Поэтому сейчас крайне важно давить на агрессора всеми возможными способами, чтобы добиться установления справедливого и продолжительного мира.

В свою очередь Михал Шимечка поблагодарил Силы обороны и народ Украины "за смелость в защите своей родины и всей Европы".

"Очень много людей в Словакии ценят это очень сильно. Они молятся за Украину – безопасную, суверенную, которая живет в мире и входит в Европейский Союз", – сказал он.

Напомним, после перепалки между Фицо и Зеленским по поводу прекращения Украиной транзита российского газа в Словакию, словацкий премьер решил примириться с украинским президентом и предложил встретиться. В ответ Зеленский пригласил Фицо в Киев "в пятницу". Но такое неформальное приглашение в сообщении в соцсети Х почему-то не удовлетворило премьер-министра Словакии. Впоследствии вицеспикер парламента Словакии в комментарии российским СМИ сообщил, что Фицо не поедет в Киев. Но через несколько дней сам премьер заявил, что встреча с украинским президентом все же должна состояться "в ближайшие дни", впрочем, дата и место пока в процессе согласования.

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