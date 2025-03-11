Жданов назвал положительный и отрицательный сценарий от "мирного плана" Трампа

Существует негативный и позитивный сценарий для Украины от мирных усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию войны.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью "Главреду ".

"Позитивный прогноз предусматривает, что Трамп и Путин в конце концов перессорятся. Потому что противоречие интересов очень существенно. Договориться им не удастся. Путин будет обижаться на Трампа, потому что тот вряд ли сможет выполнить свои обязательства в плане склонения Украины к капитуляции. А другой вариант Путина не устроится". .

По словам Жданова, без американского оружия ВСУ справятся. Впрочем, Украина может лишиться части территории. Он говорит, что "конфликт будет заморожен, но мы сохраним субъектность государства Украины".

Отрицательный сценарий предполагает, что, заморозив конфликт, диктатор РФ может спровоцировать гражданскую войну в Украине, противостояние власти и некоторых силовых структур и основной массы населения, участвовавшей в этой войне.

"Но после гражданской войны будет светлая полоса", — сказал Жданов.

Напомним, американский президент Дональд Трамп передумал и заявил, что у Владимира Путина также нет "козырей".

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