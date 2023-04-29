Жданов заявил, что еще одна страна может претендовать на Крым после его освобождения

Имперские амбиции сейчас мечтают не только в голове у кремлевского диктатора Путина.

После освобождения полуострова Крым от российских захватчиков не исключено, что на него может начать также претендовать Турция.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает УНИАН.

Он заявил, что такой вариант исключать нельзя, поскольку Турция поспешно вооружается.

"В Турции – во всяком случае при этом президенту – очень много имперских амбиций. Некоторые даже говорят о том, что нынешнее руководство Турции было бы не против воспроизводства Османской империи. В новой, конечно, интерпретации, но примерно в тех же границах. возможно", – заявил Жданов.

Кроме того, эксперт заявил, что если Турция пойдет на такой шаг, то только после того, как выйдет из блока НАТО, но в Анкаре на сегодняшний день не готовы пойти на такой шаг.

"Может быть, если им не хватит экономических сил и возможностей для мощной модернизации армии и перевооружения – да, тогда может быть, что Турция хлопнет дверью и уйдет из состава НАТО. Пока даже перемещение ядерного вооружения с авиационной базы Турции в Румынию вызвало резко отрицательную реакцию турецкого руководства. То есть они не хотят, чтобы НАТО ослабляла с ними какие-либо контакты. Тем более что Турция опять же использует НАТО для влияния на политику", – добавляет он.

Также Жданов отметил, что стоит больше опасаться скрытой экспансии со стороны Турции.

"Я когда-то говорил, что есть опасность того, что после нашей победы в Крыму могут развеваться три флага – крымско-татарский, турецкий и украинский. Турция очень активно помогает и будет, скорее всего, претендовать на инвестиции по восстановлению и развитию Крымского полуострова. Также будет поддерживать местное население. В результате это может вылиться в ползучую экспансию", – считает эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что после взрывов на нефтебазе в Казачьей бухте временно оккупированного Севастополя, прозвучавших в ночь на 29 апреля, из Крыма вылетел российский правительственный борт Ту-204-300.

Кроме того, мы ранее информировали, что напуганные оккупанты снова начали бежать в Россию. Перед Керченским мостом образовалась огромная пробка на выезд из Крыма.

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