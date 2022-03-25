"Ждем, когда Россия попросит НАТО закрыть небо над Чернобаевкой": Ермак призвал мир к ужесточению санкций

"Ждем, когда Россия попросит НАТО закрыть небо над Чернобаевкой": Ермак призвал мир к ужесточению санкций

Он также сказал, что ЕС должен выполнить план действий по 10 пунктам, если хочет действительно прекратить войну.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал мир не останавливаться в санкционном давлении на Россию, чтобы у нее становилось все меньше резервов продолжать войну.

Об этом Ермак сказал 25 марта во время онлайн-встречи с представителями американского аналитического центра Atlantic Council при модерации бывшего посла США в Украине Джона Гербста.

"Пару слов о новых санкциях. В этом процессе главное – не останавливаться. Чем быстрее мир сократит экономический потенциал России, тем меньше у нее будет резервов для продолжения этой кровавой войны. Санкции будут усиливаться", – подчеркнул глава ОП.

Он напомнил, что Польша вместе со Словенией и Чехией подготовили план действий по 10 пунктам, "которые ЕС должен выполнить, если он действительно хочет прекратить войну. Вплоть до прекращения выдачи виз для всех граждан РФ, полного отключения системы SWIFT и полной блокады транспортного сообщения" .

"Украинцы полностью поддерживают выполнение этого плана. Призываем ЕС ввести эти санкции", – подчеркнул Ермак.

Он также сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с призывом полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией и Беларусью.

По официальному заявлению Белого дома, США и ЕС договорились о поставках дополнительных 15 млрд куб. сжиженного газа. Это позволит снизить зависимость европейского рынка от российских поставщиков.

Швейцария заморозила российские активы на сумму свыше 6 млрд. дол.

"Япония заморозила активы 25-ти должностных лиц России. Также Япония ввела запрет на экспорт для 81-й организации РФ и запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Страна восходящего солнца продолжает погружать Россию в непроходимую тьму", — сказал Ермак.

Он также отметил важность того, что Германия исключила требование РФ платить за российский газ в рублях.

Также читайте Байден анонсировал новые санкции против России за вторжение в Украину

"Так же уже говорят и должны действовать другие страны Европы. Трюк Путина ради укрепления рубля не должен сработать. Кроме того, нужно нефтяное эмбарго как можно скорее", — добавил глава президентского офиса.

"Распродажа началась. Российские олигархи массово продают свои самолеты. Что ж, у олигархов – бесполетная зона и закрытое небо наступили раньше. Мы ждем, когда Россия попросит НАТО закрыть небо над Чернобаевкой ", – сказал Ермак.

Напомним, руководитель ОП также призвал западных партнеров официально признать Россию государством-террористом.