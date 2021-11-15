Ждем ответа Парижа и Берлина - реакция МИД на указ Путина о "российских" товарах из ОРДЛО

По словам министра иностранных дел, этот указ противоречит Минским договоренностям.
Украина ожидает осуждения со стороны Запада на указ президента России Владимира Путина, согласно которому товары из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) приравняются к "российским".
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в Брюсселе.
По словам главы МИД, этот указ "противоречит Минским договоренностям". В соответствии с ним, если сейчас не принять меры, в будущем следует ожидать объединения экономики РФ и "ДНР" и "ЛНР".
"Я сообщил немецкого и французского коллег об указе президента Путина, который вышел буквально сегодня и, по сути, говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей – временно оккупированных территорий Украины – с экономикой Российской Федерации. Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу Минских договоренностей", – сказал Кулеба.
Напомним, сегодня, 15 ноября, Путин подписал указ, которым официально разрешил продавать товары из ОРДЛО в России.
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