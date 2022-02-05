"Ждем следующую "птичку": в Киев прибудет восьмой самолет с американской военной помощью

Оружие от украинских партнёров уже на полигоне.
Украина вскоре ожидает прибытия восьмого самолета с американской военной помощью.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Оружие от наших партнеров уже на полигоне. А пока ждем следующую "птичку", — написал он в Twitter.
USA-Boryspil-Military polygon— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 4, 2022
Weapons from our partners are already on the shooting range
Meanwhile, мы беспокоимся о Next Bird @ArmedForcesUkr @DeptofDefense @SecDef pic.twitter.com/p70sEhdsLn
Также Резников опубликовал видео учений на Яворовской военной базе, где ВСУ тренировались использовать гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D.
Напомним:
США передали Госпогранслужбе Украины 40 внедорожников для патрулирования в труднодоступных приграничных районах. В частности, они могут быть использованы на границе с Беларусью. Эта техника является частью пакета неотложной военной помощи в размере $20 млн.
В свою очередь посол Эстонии в Украине Каимо Кууск заявил, что они размышляют над дополнительной военной помощью Украине из- за роста количества Вооруженных сил РФ у наших границ.
Кроме того, Украина направила в Германию официальную просьбу о предоставлении оружия со списком всего необходимого.
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