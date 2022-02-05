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"Ждем следующую "птичку": в Киев прибудет восьмой самолет с американской военной помощью

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"Ждем следующую "птичку": в Киев прибудет восьмой самолет с американской военной помощью

facebook.com/usdos.ukraine

Оружие от украинских партнёров уже на полигоне.

Украина вскоре ожидает прибытия восьмого самолета с американской военной помощью.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Оружие от наших партнеров уже на полигоне. А пока ждем следующую "птичку", — написал он в Twitter.

Также Резников опубликовал видео учений на Яворовской военной базе, где ВСУ тренировались использовать гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D.

Напомним:

США передали Госпогранслужбе Украины 40 внедорожников для патрулирования в труднодоступных приграничных районах. В частности, они могут быть использованы на границе с Беларусью. Эта техника является частью пакета неотложной военной помощи в размере $20 млн.

В свою очередь посол Эстонии в Украине Каимо Кууск заявил, что они размышляют над дополнительной военной помощью Украине из- за роста количества Вооруженных сил РФ у наших границ.

Кроме того, Украина направила в Германию официальную просьбу о предоставлении оружия со списком всего необходимого.

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