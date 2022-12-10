Ждет судьба Муссолини или Хрущева: публицист рассказал, что может ускорить крушение режима Путина

Российского президента-диктатора Владимира Путина отстранит от власти его окружение, когда увидят, что он уже окончательно проигрывает войну. Близкий круг "фюрера" недоволен тем, что сейчас происходит.

Об этом рассказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман в интервью Главреду.

По словам социолога, великие чиновники хотели бы жить так, как жили до 24 февраля 2022 года.

"Жили они, мягко говоря, неплохо, а теперь они в полном стрессе и не знают, что будет дальше. А если они увидят, что Путин окончательно облажался и проиграет эту войну, то они его устранят", — сказал он.

Эйдман говорит, что кремлевского диктатора может ожидать судьба итальянского диктатора Бенито Муссолини или секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Их свергли близкие соратники.

"Таких примеров в истории было много. Например, когда итальянцы начали проигрывать войну, а американцы высадились на Сицилии, Муссолини сверг собственный фашистский совет – ближайшие соратники, включая собственного зятя. Или как Хрущева сняли его ближайшие соратники. Так что все это возможно. Вероятно., что все закончится именно этим", – рассказал Эйдман.

Публицист считает, что ускорить крах режима диктатора Путина могут Вооруженные силы Украины, если зимой пойдут в успешный контрнасуа

"Если Украина будет проводить его так, что российские войска будут вынуждены бежать, по крайней мере, к линии разграничения до 24 февраля, это привело бы к падению режима", — Игорь отмечает Эйдман.

Напомним, российский публицист и социолог Андрей Пионтковский считает, что руководство России настраивается на затяжную войну, но Украина может победить три способа.

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