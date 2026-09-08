«Жду справок от СБУ и НАБУ»: Зеленский заинтриговал кандидатами на посла в США

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть кандидатуры на должность посла Украины в США. В то же время, перед принятием решения он хочет получить подробную информацию о претендентах от СБУ и НАБУ.

Об этом Зеленский сказал во время беседы с журналистами.

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По словам президента, назначение посла в Вашингтоне критически важно, в частности на фоне переговорного процесса и необходимости обеспечения Украины системами противовоздушной обороны Patriot.

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«Здесь очень важно не ошибиться. И потому есть кандидатуры, не буду пока говорить, что это за кандидаты, но мне прежде нужно получить подробную справку, и не только от СБУ, а также от НАБУ», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что ожидает дополнительную информацию, после чего будет принято решение по кандидатуре.

Зеленский провел ряд кадровых встреч

Глава государства также рассказал, что предыдущий день полностью посвятил кадровым вопросам. В частности, он встречался с главой СБУ Александром Покладом, начальником ГУР МО Олегом Иващенко и руководителем Офиса президента Кириллом Будановым.

После этого Зеленский провел встречи с руководителями НАБУ и САП, а также генеральным прокурором Украины.

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«У меня была достаточно длинная встреча с генпрокурором. Он написал соответствующее заявление и представление будет направлено в Верховную Раду Украины», — сообщил президент.

Отставка и подозрения Стефанишиной — последние новости

Напомним, 3 августа Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посолки Украины в США. Впрочем, самая бывшая дипломатка отметила, что вроде бы ушла с должности по собственному желанию.

Затем НАБУ и САП объявили Стефанишиной новое подозрение, обвинив ее в незаконном обогащении. Мера пресечения для нее избирала Высший антикоррупционный суд, а адвокаты экспосолки просили сделать заседание закрытым.

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