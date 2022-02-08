"Желание перейти в каменный век": Зеленский прокомментировал энергетические угрозы Лукашенко

Президент заявил, что от ограничения торговли между Украиной и Беларусью пострадают люди.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал желанием перейти в "каменный век" угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко прекращением поставки топлива и электроэнергии в Украину в случае эскалации Москвы против Киева.

Об этом украинский лидер заявил во время совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции во вторник, 8 февраля.

"Один человек из Беларуси (Александр Лукашенко – ред.) также заявил, что если будет эскалация со стороны России, то они сразу прекратят поставки в Украину энергоресурсов. Как мы должны на это реагировать?" – сказал Зеленский.

"Я вам скажу, как я отреагировал. Я попросил предоставить мне статистику товарообмена между Украиной и Беларусью. Товарооборот у нас – 6 млрд и из них 1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, 4,5 млрд экспортирует Беларусь в Украину. То есть, если страны начнут ограничивать торговлю, кто от этого страдает? В этом случае точно пострадают люди. Если есть желание в каменный век перейти, можем поступать так", – добавил украинский президент.

Напомним, спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска, прибывшие в Беларусь на военные учения, после их завершения вернутся на место дислокации.

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