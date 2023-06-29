"Железный купол" для Украины: Израиль объяснил, почему боится передавать ВСУ легендарную систему ПВО

Израиль не решается передать Украине свою легендарную систему ПВО "Железный купол", потому что боится, что это вооружение может попасть в руки Ирана.

Об этом сказал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью The Wall Street Journal.

"У нас есть опасения, которых, я думаю, нет у кого-нибудь из западных союзников Украины", — сказал израильский премьер.

Нетаньяху признается — Израиль опасается, что оружие в Украине могут захватить россияне и передать эти технологии Ирану, поставляющему в РФ дроны-камикадзе. В частности, речь идет о системе противовоздушной обороны "Железный купол", разработанной Израилем совместно с США.

"Если бы эта система попала в руки Ирана, то миллионы израильтян остались бы беззащитными и под угрозой", — сказал Нетаньяху.

Также он подчеркнул, что Израилю требуется "свобода действий" в Сирии, где его армия (ЦАХАЛ) часто атакует иранские цели вблизи российских войск.

Позиция Израиля по поводу войны в Украине

Украинское посольство в Израиле обвинило действующее правительство страны во главе с Беньямином Нетаньяху в налаживании тесного сотрудничества с Российской Федерацией на фоне масштабной агрессии, которую ведет Кремль против Украины, где проживает значительная еврейская община.

В посольстве Украины обратили внимание на "почти полное отсутствие гуманитарной помощи Украине" и бездействие по оказанию оборонной помощи в течение последних 1,5 года, когда идет полномасштабная война. А также на то, что Израиль не вводил санкций против России, а, напротив, увеличил двустороннюю торговлю за последние два года.

В Министерстве иностранных дел Израиля отреагировали на обвинения Украины и послу Украины в Израиле Евгению Корнийчуку вынесли "дипломатический выговор".

Беньямин Нетаньяху "разрекламировал израильскую гуманитарную помощь Украине и сказал, что для его страны важно иметь возможность продолжать координацию с Россией для ударов по иранским целям в Сирии". Так Нетаньяху объяснил, почему Израиль не оказывает военной помощи Украине.