Жена Пескова хочет отменить санкции ЕС и получить миллионы компенсации: детали

Песков и Навка. / © Associated Press

Реклама

Жена спикера Кремля Дмитрия Пескова, бывшая фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка очень возмутилась санкциями Евросоюза и даже обжалует их в суде. Она требует отменить ограничения, введенные из-за войны РФ в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Навка оказалась в санкционном списке еще в июне 2022 года. Тогда же ограничение наложили и на детей спикера «фюрера» — дочь Елизавета и сына Николая.

Реклама

«Согласно деталям, опубликованным на вебсайте ЕС EUR-Lex, 51-летняя Навка, родившаяся в Советской Украине, но являющаяся гражданкой России, теперь стремится отменить санкции против нее через Европейский суд», — говорится в сообщении.

Тогда в Брюсселе ограничения объяснили, что санкции против Навки предусматривают запрет на въезд в ЕС и финансовые ограничения. Их ввели из-за ее причастности к действиям, которые «взрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В своем иске Навка утверждает, что Евросоюз якобы не привел достаточных оснований для введения санкций против нее. Она также заявляет о юридических ошибках Брюсселя, а также в неточностях в оценке фактов. Кроме того, она настаивает, что ЕС не смог доказать ее связь с основаниями, на которых основываются санкционные ограничения.

Кроме того, в иске указано, что Навка требует от Совета Европейского Союза компенсацию материального ущерба, ущерба, причиненного его репутации, а также морального вреда. Общая сумма требований превышает 2 миллиона евро (около 2,3 миллиона долларов).

Реклама

Данные из другого официального реестра ЕС свидетельствуют, что Екатерина Игнатова — жена руководителя российской госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова — использует аналогичный юридический путь, чтобы добиться отмены санкций ЕС, добавляет издание.

Напомним, спикер российского МИД Мария Захарова взорвалась новыми обвинениями в адрес ЕС . Она обвинила Европейский Союз в «неонацизме», а Великобританию в якобы причастности к «террористическим ударам» по России.

По ее словам, новые ограничения ЕС не заставят Россию изменить свой внешнеполитический курс. В то же время в Кремле анонсировали «ответ» на 21-й пакет антироссийских санкций, которые планируют объявить в ближайшее время.

Новости партнеров