Женщинам придется выбирать между работой и ребенком — Ирина Суслова

Суслова прогнозирует катастрофические последствия для экономики и уровня жизни населения.

Украинские женщины стремительно теряют работу. Вследствие карантина 2019-2020 годов количество занятых женщин трудоспособного возраста сократилась с 53% до 51,2% (8 млн женщин с 15600000 занятого населения). В целом же в мае 2021 уровень безработицы в Украине составил 10,5%. То есть почти каждый 10 человек, который способен работать, не может найти работу.

Печальную статистику приводит на своей странице в Facebook лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова, комментируя введены с сегодняшнего дня правительством новые правила межрегиональных пассажирских перевозок.

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"Каких катастрофических масштабов приобретет проблема женской безработицы на фоне введения правительством противозаконных ограничений на межрегиональные пассажирские перевозки для лиц, не имеющих сертификата о вакцинации, негативных ПЦР или экспресс-тестов, можно только догадываться. Кроме того, распространению безработицы среди женского населения будет способствовать установлен Минздравом порядок карантина для учебных заведений. в отличие от мужчин, которые меньше связаны обязанностью опеки над детьми, женщины предстанут перед бескомпромиссным выбором — или дома с детьми, или на работе, оставляя детей без присмотра ", — пишет Суслова, добавив, что при таких условиях большинство работодателей очевидно пытаться заменять на рабочих местах женщин на мужчин, обострит и без того болезненную проблему равенства их прав и возможностей.

Лидер Женского движения "За майбутнє" прогнозирует катастрофические последствия для экономики и уровня жизни населения, к которым приведет дальнейший рост безработицы.

По официальной статистике, в течение 15 месяцев карантина украинские предприниматели понесли убытки более чем на 370 млрд грн. В 2020 году потери составили 318 млрд грн, еще 53 млрд грн добавились по итогам первого квартала текущего года. Примерно 40% украинских семей, или почти 6 млн семей, постоянно отказывают себе в самом необходимом, кроме питания. Еще примерно 3% украинских семей, или почти 500 тысячам семей, не удается обеспечить даже достаточное питание.

"По моему убеждению, именно от ответственности правительства сегодня зависит, будут выполняться в Украине основополагающие права человека, смогут женщины работать и кормить собственные семьи. Чиновники должны отменить противозаконные транспортные ограничения, обеспечить бесперебойную работу учебных заведений, усилив при этом контроль за соблюдением санитарных норм. Представители правительства должны наконец начать создавать рабочие места, а не закрывать глаза на незаконные увольнения невакцинированных работников бюджетной сферы. В противном случае Украина потеряет НЕ коронавирус, а собственная административная машина ", -предупреждает лидер Женского движения" За майбутнє "Ирина Суслова.

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