Женщину-министра не восприняли бы: Арахамия объяснил, почему главой Минобороны стал Резников

Женщину-министра не восприняли бы: Арахамия объяснил, почему главой Минобороны стал Резников

Отметим, что возглавившая МинВОТ Ирина Верещук сначала имела амбиции стать министром обороны.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что новоназначенный министр обороны Алексей Резников долго колебался, стоит ли ему возглавлять ведомство, однако нардепы монобольшинства сумели убедить его.

Об этом сообщает liga.net.

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Отметим, что Ирина Верещук, ставшая вице-премьер-министром — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сначала имела амбиции возглавить Министерство обороны.

Не упоминая именно о Верещук, Арахамия сказал, что "слуги" не захотели выдвигать женщину на должность главы Минобороны, поскольку "общество не привыкло".

По его словам, даже к кандидатуре Резникова у общества есть вопросы, ведь он не военнослужащий.

"А если бы это была женщина, то вообще сказали бы: "Война на дворе, а вы женщину ставите (министром обороны, — Ред.)", — сказал Арахамия.

Политик не исключил, что через несколько лет Министерство обороны сможет возглавить женщинуа как и во многих странах мира, но это, по его мнению, "должен быть эволюционный шаг".

Напомним, что Рада отправила в отставку пятерых чиновников :

Андрея Тарана – с должности министра обороны;

– с должности министра обороны; Алексея Резникова – с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

– с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;

с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов; Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики;

– с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики; Олега Урусского – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Вместо этого:

Новости Украины: Верховная Рада назначила Резникова новым министром обороны

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