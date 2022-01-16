Жену британского премьера Кэрри Джонсон обвинили в нарушении COVID-ограничений: фотофакт

В Сети обнародовали фото, на котором Джонсон обнимает подругу во время действия строгих ограничений по социальному дистанцированию.

Жену премьер-министра Великобритании Кэрри Джонсон обвинили в нарушении правил социального дистанцирования, направленных на борьбу с распространением COVID-19.

Об этом сообщает The Sunday Telegraph.

Отмечается, что в распоряжении издания оказалась фотография, на которой Джонсон обнимает свою подругу во время празднования помолвки в частном клубе в Вест-Энде (Лондон).

Также читайте Вечеринка накануне королевских похорон: Борис Джонсон снова в центре скандала

Инцидент якобы произошел в сентябре 2020 года, когда британцев призывали при встрече с членами других домохозяйств придерживаться двух или одного (с дополнительными мерами) метра дистанции.

Встреча, в которой в общей сложности приняли участие "шесть человек, отмечавших на улице помолвку друзей", состоялась через несколько дней после того, как муж Кэрри, глава британского правительства Борис Джонсон, заявил, что следование указаниям является "крайне важным" для борьбы с COVID -19.

"Миссис Джонсон сожалеет о минутной ошибке, когда ненадолго обняла свою подругу для фотографии", — говорится в материале.

The Sunday Telegraph

Между тем, сам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также оказался в центре COVID-скандала из-за вечеринки с напитками в саду на Даунинг-стрит, проведенной во время действия локдауна в 2020 году.

Кроме того, СМИ узнали об участии Джонсона в вечеринке по случаю увольнения его директора по связям с общественностью Джеймса Слэка в дни национального траура по принцу Филиппу.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.