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Жестче, чем в 2014 году: США предупредили Россию о новых санкциях из-за агрессии против Украины

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Жестче, чем в 2014 году: США предупредили Россию о новых санкциях из-за агрессии против Украины

ТСН.ua

США готовы ввести определенные ограничения на экспорт в Россию.

Если Россия решится на новую агрессию против Украины, то санкции против страны-агрессора будут значительно серьезнее, чем это было в 2014 году.

Об этом на брифинге по результатам переговоров в Женеве сказала заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Как сообщают СМИ, замгоссекретаря США подчеркнула, что в случае новой агрессии против Украины, Вашингтон готов ввести жесткие санкции против ключевых российских финансовых институтов. Венди Шерман добавила, что США готовы ввести также определенные ограничения на экспорт в Россию.

Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что Россия должна либо пойти на деэкскалацию, либо столкнуться с серьезными последствиями.

"Мы также подчеркнули, что настоящий прогресс возможен только в условиях деэскалации, а не эскалации. Россия должна совершить действия, направленные на деэскалацию ситуации, только тогда мы можем добиться прогресса", — сказала Венди Шерман.

Напомним:

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