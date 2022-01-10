Жестче, чем в 2014 году: США предупредили Россию о новых санкциях из-за агрессии против Украины

Жестче, чем в 2014 году: США предупредили Россию о новых санкциях из-за агрессии против Украины

США готовы ввести определенные ограничения на экспорт в Россию.

Если Россия решится на новую агрессию против Украины, то санкции против страны-агрессора будут значительно серьезнее, чем это было в 2014 году.

Об этом на брифинге по результатам переговоров в Женеве сказала заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Как сообщают СМИ, замгоссекретаря США подчеркнула, что в случае новой агрессии против Украины, Вашингтон готов ввести жесткие санкции против ключевых российских финансовых институтов. Венди Шерман добавила, что США готовы ввести также определенные ограничения на экспорт в Россию.

Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что Россия должна либо пойти на деэкскалацию, либо столкнуться с серьезными последствиями.

"Мы также подчеркнули, что настоящий прогресс возможен только в условиях деэскалации, а не эскалации. Россия должна совершить действия, направленные на деэскалацию ситуации, только тогда мы можем добиться прогресса", — сказала Венди Шерман.

Напомним:

В понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США по так называемым "гарантиям безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.

9 января состоялся первый раунд переговоров по так называемым "гарантиям безопасности". Москва требует от НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс, а также предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".

В среду, 12 января, состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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