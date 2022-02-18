Жестче, чем в 2014 году: в Польше предупредили РФ о беспрецедентных санкциях в случае нападения на Украину

Жестче, чем в 2014 году: в Польше предупредили РФ о беспрецедентных санкциях в случае нападения на Украину

Санкции будут применены в случае новой агрессии РФ против Украины.

В случае, если Россия вторгнется в Украину, санкции, которые против нее введет Европейский Союз, будут жестче, чем в 2014 году после незаконной оккупации Крыма.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания саммита Евросовета в Брюсселе, пишут Polskie Radio и Reuters.

"Мы разрабатываем очень конкретный пакет конкретных санкций. Которые должны быть значительно мощнее тех, введенных после российской агрессии в 2014 году", — заявил польский политик.

Премьер-министр Польши добавил, что сейчас осознается угроза за восточной границей, поэтому Варшава предупредила ЕС об угрозе неоимперской политики России, призвав не разрешить ей "формировать политику региона и определять судьбу той или иной страны". Он также отметил, что поступает все больше сообщений о неизбежном вторжении России в Украину.

Напомним, Зеленский и Шольц в Киеве обсудили введение комплексного пакета санкций против России.

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