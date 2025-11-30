"Жесткие, но конструктивные": что происходит на переговорах США и Украины во Флориде

Украина и США / © Посольство США в Украине

Переговоры между делегациями США и Украины во Флориде, направленные на поиск путей прекращения войны, проходят в напряженном, но продуктивном режиме.

Об этом CNN сообщил источник, непосредственно знакомый с ходом встречи.

По его словам, стороны обсуждают "одни из самых чувствительных вопросов", связанных с урегулированием войны. Несмотря на сложность дискуссий, собеседник подчеркнул, что "пока все идет хорошо" и диалог движется в конструктивном русле.

Оптимистическую оценку переговоров придерживается и украинская сторона. Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица сообщил, что старт нынешней встречи был "очень содержательным и конструктивным". По его словам, атмосфера на переговорах теплая и способствует возможному прогрессу.

В то же время важные вопросы остаются нерешенными. Украинский источник ранее отмечал, что перед флоридскими переговорами и запланированным визитом представителей США в Москву на этой неделе в повестке дня стоят по меньшей мере три критические темы, которые до сих пор нуждаются в согласовании.

Напомним, ранее спецпосланник Трампа Стив Виткофф назвал переговоры с украинской делегацией во Флориде "положительными".