Жесткие санкции против Китая: Трамп сделал заявление

Президент США Дональд Трамп пока не считает необходимым обсуждать возможное повышение пошлин по Китаю.

Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.

Вместе с тем американский президент не исключил, что может вернуться к этому вопросу уже "за две-три недели" .

"Учитывая то, что произошло сегодня (встреча с Путиным - ред.), думаю, мне не нужно об этом думать… Возможно, придется через две-три недели или что-то такое, но сейчас нам об этом думать не надо", - высказался Трамп.

Напомним, неделю назад Трамп после Индии пригрозил жесткими пошлинами еще и Китаю за покупку российской нефти. Впрочем, он в конце концов отсрочил введение новых пошлин на китайские товары. Согласно указу, который подписал президент США, дедлайн перенесен на 90 дней.

К слову, 6 августа Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на некоторые индийские товары из-за того, что Нью-Дели в дальнейшем закупает российскую нефть в обход санкций. В результате общие пошлины для некоторых индийских экспортных позиций выросли до 50%.