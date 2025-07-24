Жесткие санкции против России: в Белом доме сделали однозначное заявление

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп хочет оставить за собой какие-либо решения по санкциям против России.

Такое заявление во время пресс-брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, когда журналистка попросила прокомментировать тот факт, что республиканцы в Сенате отказались от принятия закона о введении санкций против России. Случилось это после того, как Трамп заявил, что хочет действовать в одностороннем порядке.

«Президент очень тесно общался со своими друзьями в Сенате, в частности, с сенатором Линдси Грэмом по этому вопросу. Но президент всегда утверждал, что он главнокомандующий и президент не просто так», — отметила она.

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Левитт подчеркнула, что Трамп «был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала». Поэтому, когда речь идет о любых решениях, которые будут приняты по санкциям, он «хочет оставить за собой эти полномочия, и это его право».

Напомним, президент США Дональд Трамп разочаровался в диктаторе РФ Владимире Путине и поставил 50-дневный срок РФ для заключения соглашения о мире. Иначе ударит санкциями. Пока нет причин, по которым американский лидер может изменить свое мнение.

Член Палаты представителей Дон Бэкон, умеренный республиканец из Небраски, заявил, что на более жесткие заявления президента Дональда Трампа по поводу войны России против Украины могла повлиять его жена — первая леди Мелания Трамп.