Жесткий ультиматум Зеленского: аналитик раскрыл стратегию Киева по Беларуси

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предупреждением в адрес руководства Белоруссии. Киев требует от Минска немедленно демонтировать и убрать специальные ретрансляторы, которые враг использует для навигации и наведения российских ударных беспилотников.

Политический аналитик и бывший словацкий дипломат Балаж Ярабик объяснил свое мнение на этот счет.

Как отмечает эксперт, за годы полномасштабного вторжения геополитический статус Украины претерпел кардинальные изменения. Киев больше не рассматривает режим Лукашенко исключительно как пассивный «младший партнер» России. В настоящее время Беларусь воспринимается украинскими властями как фундаментальный элемент будущей архитектуры послевоенной безопасности.

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Благодаря существенному наращиванию оборонно-промышленного комплекса и получению средств для ударов на средние и большие расстояния Украина перехватила инициативу и диктует свои условия.

Киев смог существенно нарастить возможности для ударов на средние и большие расстояния, и теперь Украина ведет диалог с Минском с позиции силы. Белорусский трек является частью более широких усилий Киева закончить войну до зимы. Причем на приемлемых для Украины условиях. Это новый 'Минск', только не в Минске. Более жесткая речь сигнализирует о том, что Украина намерена выйти из войны не просто выжившим, а как ключевой игрок безопасности в регионе», — подчеркивает Ярабик.

Какая настоящая цель Киева

Несмотря на то, что ВСУ имеют реальный технический потенциал для нанесения ударов по военным объектам на территории Беларуси, открытие второго фронта не является первоочередной задачей украинского командования. Прямая атака означала бы чрезмерное расширение масштабов войны, чего пытается избежать Киев.

Зато дипломатия и военное руководство Украины используют тактику тонкого психологического давления, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри единого официального союзника Москвы.

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«В настоящее время это выглядит как контролируемая риторическая эскалация: повышение рисков горизонтальной эскалации для увеличения рычагов влияния и ослабления последнего союзника России изнутри. Киев стремится и надеется на то подобное и в самой России, то есть на внутреннюю дестабилизацию», — резюмирует бывший дипломат.

Лукашенко неожиданно изменил риторику по отношению к Украине — последние новости

Напомним, в своем недавнем интервью для Al Arabiya English Лукашенко занял осторожную позицию по войне в Украине: он отверг возможность участия белорусских войск в боевых действиях, объяснив это нехваткой ресурсов, риском ударов по инфраструктуре и угрозой непосредственного столкновения с НАТО. Несмотря на повторение российских нарративов об успехах на фронте, он признал эффективность украинской обороны и заявил о готовности выступить посредником в переговорах.

Однако главнокомандующий ВСУ Сырский на фоне угрозы из Беларуси принял решение о формировании новых частей беспилотных систем для усиления северных рубежей страны.

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