Жириновский, сделавший 8 прививок против COVID-19, попал в больницу в тяжелом состоянии

Жириновский, сделавший 8 прививок против COVID-19, попал в больницу в тяжелом состоянии

В партии сообщили, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Российский депутат от ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое.

Об этом в среду, 9 февраля, сообщают РосСМИ.

Telegram-канал Mash пишет, что политик попал в больницу из-за начавшейся на фоне коронавируса двусторонней пневмонии. По данным канала, у политика поражено 50-75% легких.

В то же время в пресс-службе фракции ЛДПР заявили, что Жириновский продолжает работать, чувствует себя хорошо.

Ранее Жириновский в эфире российского радио рассказывал, что сделал уже восемь прививок от коронавируса. В декабре в своем Telegram Жириновский рассказывал, что для первых трех прививок он использовал вакцину "Спутник V", затем три раза укололся "ЭпиВакКороной", а для седьмой и восьмой доз выбрал "КовиВак".

Новости мира: Владимир Жириновский оконфузился во время предвыборных дебатов

Напомним:

Одиозный российский политик, лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский призвал в новогоднюю ночь начать бомбить Украину и страны Запада.

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