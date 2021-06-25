"Жирная цель для российских ракет": Минобороны РФ в грубом тоне пригрозило Великобритании и США за их корабли в Черном море

"Жирная цель для российских ракет": Минобороны РФ в грубом тоне пригрозило Великобритании и США за их корабли в Черном море

В оборонном ведомстве России продолжают угрожать ВМС Великобритании, хотя их эсминец двигался международно признанным путем.

Представитель Минобороны РФ заявил, что британский эсминец, который в Черном море преследовали российские военные является "жирной целью" для российских ракет, а то, что корабль Великобритании двигался международно признанным путем, назвал "провокацией" и "эпическим фиаско".

С такой репликой выступил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, передает российский "РБК".

Также читайте Инцидент с эсминцем Defender: почему Великобритания игнорирует угрозы России

"Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, который резко изменил курс из российских территориальных вод (территориальных вод Украины, которые РФ считает своими после незаконной аннексии Крыма. — Ред.)после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил.

Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать бесполезно судьбу, слепо следуя украинским "адмиралам москитного флота", руководствоваться рассудком", — заявил Конашенков.

Как высказался представитель Минобороны РФ, для российских вооруженных сил эсминец Defender является "всего лишь жирной целью для противокорабельных комплексов Черноморского флота".

Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю в аннексированном Крыму. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, по которому, по утверждению России, был открыт предупредительный огонь в оккупированного Крыму, снял событие на камеру.

Новости мира: почему Лондон сделал вид, будто его военным не угрожали стрельбой

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку