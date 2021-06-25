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"Жирная цель для российских ракет": Минобороны РФ в грубом тоне пригрозило Великобритании и США за их корабли в Черном море

"Жирная цель для российских ракет": Минобороны РФ в грубом тоне пригрозило Великобритании и США за их корабли в Черном море

HMS Defender (есмінець)

В оборонном ведомстве России продолжают угрожать ВМС Великобритании, хотя их эсминец двигался международно признанным путем.

Представитель Минобороны РФ заявил, что британский эсминец, который в Черном море преследовали российские военные является "жирной целью" для российских ракет, а то, что корабль Великобритании двигался международно признанным путем, назвал "провокацией" и "эпическим фиаско".

С такой репликой выступил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, передает российский "РБК".

"Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, который резко изменил курс из российских территориальных вод (территориальных вод Украины, которые РФ считает своими после незаконной аннексии Крыма. — Ред.)после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил.

Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать бесполезно судьбу, слепо следуя украинским "адмиралам москитного флота", руководствоваться рассудком", — заявил Конашенков.

Как высказался представитель Минобороны РФ, для российских вооруженных сил эсминец Defender является "всего лишь жирной целью для противокорабельных комплексов Черноморского флота".

  • Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю в аннексированном Крыму. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.
  • Министерство обороны Великобритании, впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.
  • Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, по которому, по утверждению России, был открыт предупредительный огонь в оккупированного Крыму, снял событие на камеру.

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