"Жирная цель для российских ракет": Минобороны РФ в грубом тоне пригрозило Великобритании и США за их корабли в Черном море

В оборонном ведомстве России продолжают угрожать ВМС Великобритании, хотя их эсминец двигался международно признанным путем.
Представитель Минобороны РФ заявил, что британский эсминец, который в Черном море преследовали российские военные является "жирной целью" для российских ракет, а то, что корабль Великобритании двигался международно признанным путем, назвал "провокацией" и "эпическим фиаско".
С такой репликой выступил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, передает российский "РБК".
"Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, который резко изменил курс из российских территориальных вод (территориальных вод Украины, которые РФ считает своими после незаконной аннексии Крыма. — Ред.)после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил.
Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать бесполезно судьбу, слепо следуя украинским "адмиралам москитного флота", руководствоваться рассудком", — заявил Конашенков.
Как высказался представитель Минобороны РФ, для российских вооруженных сил эсминец Defender является "всего лишь жирной целью для противокорабельных комплексов Черноморского флота".
- Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю в аннексированном Крыму. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.
- Министерство обороны Великобритании, впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.
- Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, по которому, по утверждению России, был открыт предупредительный огонь в оккупированного Крыму, снял событие на камеру.