Жить по-соседству с Россией – это будто "жить у подножия вулкана", – премьер Польши Моравецкий

Также в рамках визита польский премьер должен встретиться с президентом Украины.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, находящийся с рабочим визитом в Киеве, считает, что жить возле России — это то же, что жить "у подножия вулкана".
Такое заявление он сказал 1 февраля на совместном брифинге с украинским премьером Денисом Шмигалем.
"Наша часть Европы — Польша, Украина — не переживает частых землетрясений или взрывов вулканов. Но что с того? Живя в такой близости к такому соседу, как Россия, мы чувствуем, что живем возле вулкана. понимаем, какова ценность безопасности, союзов и сотрудничества в вопросах безопасности", — сказал он.
Также глава польского правительства подчеркнул, что мир, как никогда раньше, должен объединиться вокруг ценностей, таких как суверенитет, независимость и нерушимость границ.
Следует отметить, сегодня, 1 февраля, на фоне усиления российской угрозы с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Кроме визита польского политика, в Киев должен прилететь британский премьер Борис Джонсон.
Перед этим визитом Польша сообщила, что предоставит военную помощь украинской армии. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны. Также 1 февраля стало известно, что Польша в рамках военной помощи собирается передать Украине ряд вооружений, в частности переносные зенитно-ракетные комплексы Grom и дроны, которые будут применяться "в оборонных целях".
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