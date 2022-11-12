"Жителей Херсона призывного возраста мобилизуют в ВСУ": какие фейки распространяет российская пропаганда

Центр противодействия дезинформации заявил, что российская пропаганда продолжает распространять дезинформации и фейки.
Центр противодействия дезинформации пишет, что в течение 11.11.2022 оккупанты распространили:
- Манипуляцию
СМИ РФ сообщили: «Глава Николаевской ОВА В.Ким заявил о начале фильтрации населения в Николаевской и Херсонской областях… журналисты на фильтрационные мероприятия не будут допускаться. На территории областей остались преимущественно пожилые люди, которые не захотели покидать свои дома».
- Дезинформация
Пропагандистские медиа РФ сообщили, что «ВСУ вошли в Херсон после того, как были взорваны мосты, российские военные начали выходить из города… все больше признаков «большого соглашения», курируемого Дж.Салливаном».
- Фейк
Вражеские Telegram-каналы распространяют сообщения, что «с приходом Украины многих жителей Херсона призывного возраста мобилизуют» в ряды Вооруженных сил Украины. Однако такая информация не соответствует действительности, поскольку мобилизационные мероприятия по всей территории Украины проходят по одному алгоритму.
Увольнение Херсона
Напомним, что 11 ноября 2022 года украинские защитники вошли в Херсон. Местные искренне радуются возвращению в Украину и устраивают массовые гуляния прямо посреди улицы. Люди также выходят с государственными флагами на улицы, чтобы поздравить украинских освободителей.
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