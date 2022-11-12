"Жителей Херсона призывного возраста мобилизуют в ВСУ": какие фейки распространяет российская пропаганда

Центр противодействия дезинформации пишет, что в течение 11.11.2022 оккупанты распространили:

Манипуляцию

СМИ РФ сообщили: «Глава Николаевской ОВА В.Ким заявил о начале фильтрации населения в Николаевской и Херсонской областях… журналисты на фильтрационные мероприятия не будут допускаться. На территории областей остались преимущественно пожилые люди, которые не захотели покидать свои дома».

Дезинформация

Пропагандистские медиа РФ сообщили, что «ВСУ вошли в Херсон после того, как были взорваны мосты, российские военные начали выходить из города… все больше признаков «большого соглашения», курируемого Дж.Салливаном».

Фейк

Вражеские Telegram-каналы распространяют сообщения, что «с приходом Украины многих жителей Херсона призывного возраста мобилизуют» в ряды Вооруженных сил Украины. Однако такая информация не соответствует действительности, поскольку мобилизационные мероприятия по всей территории Украины проходят по одному алгоритму.

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Увольнение Херсона

Напомним, что 11 ноября 2022 года украинские защитники вошли в Херсон. Местные искренне радуются возвращению в Украину и устраивают массовые гуляния прямо посреди улицы. Люди также выходят с государственными флагами на улицы, чтобы поздравить украинских освободителей.

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