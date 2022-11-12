Живем среди героев: посол Великобритании прокомментировала освобождение Херсона

Симмонс также подчеркнула, что следила за событиями по освобождению Херсона.
Пании посол Великобритании Мелинда Симмонс отреагировала на освобождение Херсона от российских оккупационных войск.
Сообщение дипломатки появилось у ее Twitter.
"Киев, Харьков, Херсон. Я и моя команда живем и работаем среди героев", — написала госпожа псол.
Мелинда Симмонс также подчеркнула, что следила за событиями по освобождению города ВСУ: "Буквально не могла сосредоточиться на чем-нибудь другом в течение дня".
Напомним, иностранные дипломаты приветствовали освобождение Херсона от российских войск. Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что собирается в отпуск в Херсон в следующем году
Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас написал в соцсети, что вместе с украинскими защитниками в только что освобожденный город возвращается и Европа.
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