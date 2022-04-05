Жизнь придет снова в каждый город и громаду, которые оккупанты пытались уничтожить

"Восстановим и разрушенное и поврежденное жилье, восстановим дороги, мосты и инфраструктуру", — убежден президент.
В Украине уже приступили к подготовке восстановления нормальной жизни в освобожденных районах.
Об этом во время обращения в ночь на 5 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский. Соотвествующие видео появилось в Telegram-канале украинского президента.
"Проводится разминирование территории, наши саперы обезвреживают тысячи опасных предметов ежедневно. В ближайшее время возобновим подачу электричества, возобновим подачу воды на всю территорию нашего государства, обеспечим медицинскую помощь, нормальный доступ к товарам, насколько это возможно в этих условиях", — подчеркнул глава государства.
"Конечно, восстановим и разрушенное и поврежденное жилье, восстановим дороги, мосты и инфраструктуру, жизнь придет снова в каждый город, в каждую громаду, которую оккупанты пытались уничтожить", — резюмировал украинский лидер.
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