Жизнь придет снова в каждый город и громаду, которые оккупанты пытались уничтожить

Жизнь придет снова в каждый город и громаду, которые оккупанты пытались уничтожить

"Восстановим и разрушенное и поврежденное жилье, восстановим дороги, мосты и инфраструктуру", — убежден президент.

В Украине уже приступили к подготовке восстановления нормальной жизни в освобожденных районах.

Об этом во время обращения в ночь на 5 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский. Соотвествующие видео появилось в Telegram-канале украинского президента.

"Проводится разминирование территории, наши саперы обезвреживают тысячи опасных предметов ежедневно. В ближайшее время возобновим подачу электричества, возобновим подачу воды на всю территорию нашего государства, обеспечим медицинскую помощь, нормальный доступ к товарам, насколько это возможно в этих условиях", — подчеркнул глава государства.

"Конечно, восстановим и разрушенное и поврежденное жилье, восстановим дороги, мосты и инфраструктуру, жизнь придет снова в каждый город, в каждую громаду, которую оккупанты пытались уничтожить", — резюмировал украинский лидер.

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