"Жизнь жестокая": Дуда считает, что Польша перестала быть для Украины важным союзником

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что якобы сейчас Киев не считает Варшаву одним из своих ключевых партнеров во время войны с РФ. Впрочем, в дальнейшем я хотел бы сохранить дружбу между странами.

Об этом польский лидер заявил в эфире Radio Zet.

По его словам, теперь Украина якобы "не считается" с Польшей из-за того, что та уже оказала всю военную помощь, которую только могла.

"В каком-то смысле это может выглядеть так", — ответил Дуда на вопрос о том, правда ли, что Украина больше не считает Польшу важным стратегическим партнером.

Президент Польша выразил мнение о том, что его страна в начале полномасштабной войны дала Украине "то, что могла и сделала это слишком быстро", имея в виду оружие.

"Это сложно. Я должен сказать, что жизнь жестока. Украина должна продолжать воевать. Мы сегодня не способны передать ей такое количество оружия, которое ему нужно <...> Мне бы очень хотелось, чтобы Украина была страной, которая очень дружит с Польшей, и мне бы очень хотелось, чтобы у нас были самые лучшие отношения.

Также Дуда отметил, что одной из целей политики Польши является вступление Украины в НАТО и ЕС. По его словам, не может быть встреч по Украине, когда речь идет об Украине и о том, как должна в этом государстве закончиться война.

"Россию нужно просто вытеснить, надо уйти со всех оккупированных земель в Украине, потому что это означает восстановление международного порядка и примата международного права. Правильно ли я понимаю президента? Чтобы Украина восстановила контроль над всеми своими международно признанными территориями. Это мое первое требование и второе. Чтобы Украина получила официальное приглашение вступить в НАТО. И, конечно, чтобы продолжалось принятие Украины в Европейский союз", — заявил Дуда.

Как сообщалось, Анджей Дуда резко ответил Украине на просьбу передать южнокорейское оружие, закупленное Польшей. Президент подтвердил, что украинская сторона обращалась с такой просьбой, но получила "однозначный ответ". Он подчеркнул, что вооружение, приобретенное для обороны Польши, не будет передано ни одной другой стране.

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