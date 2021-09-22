Жизни Зеленского из-за работы более 20 раз угрожала опасность — вице-премьер

Федоров убежден, что насилие — это реакция на работу президента.
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров комментируя обстрел машины первого помощника президента Сергея Шефира, рассказал, что жизни Владимира Зеленского из-за работы более 20 раз угрожала опасность.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"По информации от СБУ, уже более 20 угроз жизни самому Владимиру Зеленскому. Подобное насилие — это реакция на системную работу президента и команды против тех, кто зарабатывал из бюджета Украины десятки лет. Эти бандиты не привыкли, что с их мнением не соглашаются, не садятся за стол переговоров. Тогда они достают своих ручных политиков и атакуют в медиа, пытаясь остановить изменения, а когда это не работает — берутся и за автоматы", — написал Федоров.
Также вице-премьер отметил, что его удивляет поведение "оппозиционеров якобы с европейскими ценностями, которые умудряются все извратить, работая строго по темниками, в своих политических интересах".
"Уверен, что эта ситуация еще больше консолидирует команду. Нужно пережить этот этап сопротивления, сломать его — и скорость развития будет в геометрической прогрессии", — отметил Федоров.
Напомним
- В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные.
- В машину попало более десяти пуль, в результате чего ранения получил водитель транспортного средства. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Продолжается специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что нападение на Шефира мог быть "приветом" от контрабандистов и криминальных авторитетов, активную борьбу с которыми начал президент Владимир Зеленский.
- В то же время сам президент Владимир Зеленский заявил, что "передавать ему привет выстрелами из леса в авто его друга — это слабость".
- Относительно мотивов преступления, эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил — надо искать обиженных людей среди так называемых олигархов и "решал".