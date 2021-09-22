Жизни Зеленского из-за работы более 20 раз угрожала опасность — вице-премьер

Федоров убежден, что насилие — это реакция на работу президента.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров комментируя обстрел машины первого помощника президента Сергея Шефира, рассказал, что жизни Владимира Зеленского из-за работы более 20 раз угрожала опасность.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По информации от СБУ, уже более 20 угроз жизни самому Владимиру Зеленскому. Подобное насилие — это реакция на системную работу президента и команды против тех, кто зарабатывал из бюджета Украины десятки лет. Эти бандиты не привыкли, что с их мнением не соглашаются, не садятся за стол переговоров. Тогда они достают своих ручных политиков и атакуют в медиа, пытаясь остановить изменения, а когда это не работает — берутся и за автоматы", — написал Федоров.

Также вице-премьер отметил, что его удивляет поведение "оппозиционеров якобы с европейскими ценностями, которые умудряются все извратить, работая строго по темниками, в своих политических интересах".

"Уверен, что эта ситуация еще больше консолидирует команду. Нужно пережить этот этап сопротивления, сломать его — и скорость развития будет в геометрической прогрессии", — отметил Федоров.

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