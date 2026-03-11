Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Дональд Трамп усилил давление на диктатора Путина, зато прекратил давить на него самого.

Об этом глава государства сказал в интервью POLITICO и Welt.

Зеленский четко заявил, что влияние Трампа на переговоры с РФ все еще будет ключевым.

Реклама

«Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем», — заверил Зеленский. «Мы не доверяем России, но я думаю, и я верю, что американцы действительно хотят завершить эту войну. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно большее давление на Россию, а не на меня».

Комментарии президента Украины прозвучали через неделю после того, как Трамп выразил новое разочарование Зеленским, заявив, что лидеру Украины нужно «собраться» и заключить соглашение. Трамп намекнул, что больше уверен в готовности Путина договориться о перемирии, чем у Зеленского, но не предоставил доказательств своей точки зрения. «Я думаю, что Путин готов заключить соглашение», — сказал глава Белого дома.

Издание напоминает, что с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года президент США встревожил Киев и его европейских союзников, неоднократно выступая на стороне Путина, осуждая Зеленского как «диктатора» и обвиняя его в развязывании войны, несмотря на то, что именно 2 февраля 2012 года.

Несмотря на это, переговоры с посланниками Трампа в декабре свидетельствовали о том, что США готовы придать Украине определенную форму гарантий безопасности, что стало бы основой любого мирного соглашения. Но, по словам Зеленского, до сих пор нет подробностей о том, какими будут эти обещания.

Реклама

«Будем откровенны. Для нас это очень важно, но у нас нет четкого ответа (каковыми будут будущие гарантии безопасности — Ред.)», — сказал президент Украины.

«Президент Трамп спросил меня: „Вы верите, что наши гарантии безопасности могут быть сильнее НАТО?“. Я ответил: „Да, сегодня это зависит от вас. Это зависит от вас, господин президент. Пусть Бог благословит нас, если мы получим гарантии безопасности, сильнее НАТО. Но что будет после вас? И что будет после меня?“, — добавил Зеленский.

Трамп неоднократно утверждал, что у Зеленского нет карт в переговорах с Россией, но на прошлой неделе динамика изменилась благодаря решению Трампа начать длительные военные действия против Ирана.

Зеленский подтвердил, что отправляет команды специалистов по борьбе с беспилотниками в Персидский залив, чтобы помочь союзникам Америки в регионе защититься от иранских бомбардировок беспилотниками Shahed, которые Россия использует против Украины за последние четыре года.

Реклама

Также президент Украины признал, что Трамп был прав, когда сказал, что тот ненавидит Путина.

«Конечно, я думаю, что мы ненавидим друг друга. В этом он [Трамп] прав. Не во всем», — сказал глава государства.