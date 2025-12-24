Жорин жестко ответил на разговоры о мире: где на самом деле решается судьба Украины

Максим Жорин

Любые попытки или даже разговоры об официальной передаче части украинских территорий России недопустимы.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в интервью «Киев24».

По словам Жорина, именно военные больше всего заинтересованы в завершении войны, однако нынешние разговоры о переговорах не имеют реальной основы.

Он подчеркнул, что Россия не откажется от требований, предъявленных еще в начале полномасштабного вторжения.

«При всем уважении, но на сегодняшний день западные партнеры не могут достаточным давлением на РФ, чтобы она дала заднюю, или пошла на компромиссы. Украина единственная, кто сегодня это может сделать. А место, где это может произойти, — это поле боя», — подчеркнул Жорин.

При каких условиях возможно перемирие

Подполковник ВСУ также подчеркнул, что остановка боевых действий может произойти только по той полосе, на которой фактически будут стоять войска. При этом он предостерег, что такое перемирие не будет окончательным.

По его словам, пауза в боевых действиях будет носить временный характер, а обе стороны будут готовиться к дальнейшим действиям.

Жорин особо подчеркнул, что любая официальная передача украинских территорий противоречит Конституции и неприемлема для военных.

«Можем ли мы в Конституции передать территории? Нет. Те военные, с которыми я общаюсь, считают, что этого быть не может. Это называется государственная измена. Очевидно, что останавливаться нужно. Останавливаться придется по той полосе, на которой мы будем стоять, но любые попытки, разговоры относительно официальной передачи любой части наших территорий, об этом вообще не может идти речь», — заявил Жорин.

Напомним, вопрос территорий — камень преткновения в мирном процессе. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что «украинцы уже потеряли территорию». В то же время, Трамп заверил, что США работают вместе с Европой над гарантиями безопасности для Украины.