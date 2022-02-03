Журнал Time посвятил обложку Украине

На обложке изображен украинский военный в экипировке, идущий по блиндажу.

Американский еженедельный журнал Time посвятил обложку своего нового номера ситуации вокруг Украины.

Об этом говорится на странице издания в Twitter.

На обложке изображен украинский военный в экипировке, идущий блиндажем. Статья называется "Нерассказанная история кризиса, которая может изменить Европу навсегда: секретная история".

"Противостояние (между Россией и Украиной — Ред.) восстановило напряженность холодной войны и поставило Европу на грань большого военного конфликта. Пытаясь распознать мотивы Путина, наблюдатели выразили его стратегическое желание унизить американцев, разделить европейцев и восстановить влияние Москвы на земли, которые она контролировала до того, как ее империя развалилась в 1991 году", — пишет Time.

В статье журналисты упомянули о куме Путина Викторе Медведчуке, его дочери Дарье — крестнице президента страны-агрессора, санкциях против "каналов Медведчука", отношениях между Киевом и Вашингтоном и Киевом и Москвой.

Напомним, что в декабре 2019 года американский журнал Time опубликовал на обложке фото президента Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что создатели новейших вакцин против коронавируса стали героями 2021 года по версии Time.

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