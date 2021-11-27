Журналист из США назвал людей, которые могут быть причастны к госперевороту в Украине: экс-силовик все отрицает

Журналист из США назвал людей, которые могут быть причастны к госперевороту в Украине: экс-силовик все отрицает

Один из экс-силовиков прокомментировал свою причастность к попытке государственного переворота.

Журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер назвал имена людей, которые могут быть причастны к государственному перевороту в Украине, о котором во время пресс-марафона сообщал Владимир Зеленский.

Об этом журналист написал на своей странице в Twitter, ссылаясь на свои источники из Офиса президента

По данным Кристофера Миллера, главным "куратором" является упомянутый работник ФСБ, которого зовут Василий Васильевич Лаптев. Имена трех украинцев: Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.

Эти лица якобы планировали 1 декабря организовать в Киеве акцию протестов, которая должна спровоцировать массовые протесты и беспорядки. Участие Ахметова в попытке госпереворота не доказано, однако на записях звучит его фамилия.

Экс-начальник МВД в Полтавской области Эдуард Федосов в комментарии "Украинской правде" свою причастность к попытке госпереворота возразил и объяснил, что речь идет о человеке с похожими инициалами, проживающем в аннексированном Крыму. Он живет в Киеве, а на полуострове последний раз был еще в 2012 году. Федосов добавил, что готов в присутствии журналистов пройти проверку на полиграфе.

Экс-начальник МВД в Полтавской области пояснил, что с экс-заместителем главы Государственной миграционной службы Василием Грицаком он в последний раз общался в 2018-2019 годах. С другим экс-сотрудником структур МВД Алексеем Васильевым он разговаривал несколько дней назад. Федосов убеждает, что Рената Ахметова он видел только по телевизору.

"Возможно, кто-то использовал мое имя, может еще что-то. Готов пройти полиграф, если это обо мне, даже в присутствии журналистов", — сказал Федосов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся государственном перевороте в Украине 1-2 декабря. По его словам, есть агентурная информация о том, что в Украине и России обсуждается участие в этом перевороте олигарха Рината Ахметова.

Также президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу заявления о возможности государственного переворота в Украине.

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