Журналиста WSJ Гершковича оставили под стражей – российский суд отклонил апелляцию

Московский городской суд во вторник, 18 апреля, не удовлетворил апелляцию адвокатов американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого Россия обвиняет якобы в "шпионаже".

Об этом сообщает "Медиазон".

Журналист в дальнейшем будет находится в СИЗО "Лефортово". Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Что известно об аресте американского журналиста в России

В Екатеринбурге в конце марта сотрудники ФСБ задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича из-за статьи об отношении россиян к ЧВК "Вагнер".

Американского репортера также обвинили якобы в "шпионаже". Гершкович категорически отверг все. Вашингтон призвали всех американцев, в том числе журналистов, покинуть Россию.

Издание WSJ заявило, что сотрудники российской разведки следили за Гершковичем перед тем, как его задержали.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут добиваться от РФ консульского доступа к арестованному в России журналисту WSJ.

Эван Гершкович направил своей семье первое письмо из следственного изолятора "Лефортово".

Напомним, в России к 25 годам приговорили политика и критика Кремля Владимира Кара-Мурзу – что о нем известно.

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