Журналистика – не преступление: в США открестились от обвинений РФ в шпионаже в отношении американского репортера

Администрация США категорически отрицала какие-либо обвинения российских властей в адрес журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в якобы причастности к шпионской деятельности.

Об этом заявил во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Они публично утверждали, что он (Эван Гершкович – ред.) занимался шпионажем, и, как вы слышали от нас на прошлой неделе, это утверждение бессмысленно. Он — репортер The Wall Street Journal и вообще не занимается чем-то близким к шпионажу», — отметил представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул, что журналистика – это не преступление. Он отметил, что Соединенные Штаты осуждают задержание в России репортера WSJ и работают над тем, чтобы вернуть его, а также задержанного ранее гражданина США Пола Вилана домой.

Задержание американского журналиста в России: подробности

Напомним, что ранее стало известно, что российские спецслужбы следили за журналистом WSJ перед его задержанием. Они снимали его перемещение на камеру и оказывали давление на источники информации.

Также США призывают всех американцев, в частности журналистов, покинуть Россию. Мол, Россия сейчас враждебная среда для американских граждан.

К тому же американский президент Джо Байден впервые прокомментировал задержание американского журналиста в России. "Отпустите его", – сказал американский лидер.

Добавим, что в РФ сотрудники российской Федеральной службы безопасности задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Представителя медиа обвиняют в "шпионаже".

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