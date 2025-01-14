Журналисты получат больше гарантий на доступ к информации: какие изменения приняла Рада

Совет поддержал внесение изменений в некоторые законы Украины об усилении некоторых гарантий деятельности медиа, журналистов и граждан на доступ к информации. "За" проголосовали 286 депутатов.

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.

"Он предусматривает открытие работы Комитетов. За 24 часа повестка заседания комитета. Плюс трансляция заседания Комитетов ВРУ (во время войны допускается лаг 24 часа)", – отметил он.

Ранее в украинском парламенте вернулись к обсуждению скандального законопроекта №10242, вызвавшего волну возмущения среди украинцев. В документе говорится об установлении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах.

Читайте также: