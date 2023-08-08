"Зима будет сложной": Шмыгаль описал "реальное положение дел" в энергетике

Премьер предупредил, что зима будет сложная, но государство готовит все необходимое, чтобы выстоять.

В Украине посреди лета энергетики готовятся к зиме: продолжаются ремонты атомных электростанций, тепловой и гидрогенерации, электросетей.

Об этом украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства 8 августа.

Шмгаль заверил, что ремонтная кампания идет по плану.

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"Энергетики в разгар лета продолжают подготовку к зиме. Мы не собираемся преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона. Но граждане должны знать о реальном положении дел", – заявил премьер.

Восстановление энергетики Украины

Шмыгаль со ссылкой на информацию от Министерства энергетики сообщил, что на сегодняшний день отремонтированы пять атомных энергоблоков. В ремонте – еще четыре блока.

Что касается ТЭС, то отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока. Это 62% от общего их количества.

Также отремонтировано 70% ТЭЦ. Остальные – 30% – находятся сейчас в ремонте.

Ситуация с гидроэлектростанциями: отремонтированы и находятся в ремонте 32 гидроагрегата. Это составляет 68% мощности.

Шмыгаль отметил, что компания "Укрэнерго" выполнила уже около 80% работ по ремонту магистральных сетей. Состояние высоковольтных подстанций уже восстановлен до довоенного уровня.

"Зима будет сложной"

"Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов. Зима будет сложной, но мы должны выстоять. Готовим для этого все необходимое", – резюмировал глава правительства.

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Напомним, в середине июля министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что с началом осеннего сезона российские оккупанты снова начнут массированные атаки на энергосистему Украины. Министр отметил: "Если есть генераторы – это хорошо, и они должны быть".

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