"Зима стала оружием": в Британии призвали союзников срочно усилить ПВО Украины

Вес Стритинг / © UK Parliament

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Великобритания призывает партнеров Украины нарастить поставки средств противовоздушной обороны , поскольку Россия может снова использовать зимний период для ударов по украинской энергетике.

Об этом министр обороны Великобритании Вес Стритинг написал в статье для Sunday Times .

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По его словам, для Украины зима уже давно перестала быть сезоном холодов.

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«Зима в Украине больше не просто время года. Это оружие», - подчеркнул британский министр.

На прошлой неделе Стритинг посетил Украину, где обсуждал подготовку страны к новому зимнему периоду на фоне постоянных российских обстрелов.

Он напомнил, что в предыдущие годы РФ систематически атаковала украинские энергетические объекты именно во время холодов, пытаясь покинуть население без света и тепла.

По словам министра, после поездки в Киев он четко понимает, какая помощь необходима Украине в ближайшие месяцы.

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Стритинг заверил, что Великобритания будет предоставлять ресурсы там, где есть такая возможность. В то же время, Лондон планирует активнее привлекать других союзников для обеспечения тех потребностей, которые Британия не может закрыть самостоятельно.

Одной из ключевых задач он назвал увеличение ресурсов для украинской противовоздушной обороны.

Вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом Стритинг председательствует в Контактной группе по обороне Украины. По его словам, цель партнеров – превратить поддержку около 50 государств в конкретные военные способности для Украины.

Ожидается, что следующее заседание Контактной группы в формате Рамштайн состоится в сентябре. Одной из главных тем встречи могут стать дополнительные поставки систем и ракет ПВО для Украины.

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Напомним, накануне, 5 августа, во время заседания СНБО президент Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года Украина получила почти втрое меньше антибалистических ракет, что стало серьезным вызовом для обороны государства.

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