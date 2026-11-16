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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Время на прочтение
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Зимняя европейская поддержка и подтверждение встречи Путина, Трампа и Си: главные новости ночи 16 ноября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Трамп, Путин, Си

Трамп, Путин, Си / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 ноября 2026 года:

  • ЕС готовит экстренный зимний пакет для Украины: какую помощь получат города Читать далее –>

  • Европа присоединится к мирным переговорам по Украине в новом формате: что заявила фон дер Ляен Читать далее –>

  • ВСУ готовят новые сообщения об успехах на фронте: обозреватель заинтриговал результатами контрударов Читать далее –>

  • Авиационный коллапс в США длится третий день: отменены и задержаны тысячи рейсов Читать далее –>

  • Китай официально подтвердил встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина: когда состоится саммит Читать далее –>

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