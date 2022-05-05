"Зло не знает, что такое государственные границы": Зеленский обратился к датскому народу в годовщину освобождения страны от нацистов

"Зло не знает, что такое государственные границы": Зеленский обратился к датскому народу в годовщину освобождения страны от нацистов

Тирания никогда не останавливается на захвате только одной страны.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к датскому народу в годовщину освобождения Дании от нацистов.

Об этом говорится в официальном интернет-представительстве главы государства в Интернете.

"Дания и весь мир тогда праздновали и надеялись, что уже настолько жестокая война станет последней и что больше никому не захочется разрушить мир. Надеялись, что больше не будет ощущения смертельной опасности. Что можно избавиться от военных привычек. Надеялись, что сирены воздушной тревоги больше не будут звучать, чтобы сообщить о настоящей угрозе, что их можно будет включать только раз в год, чтобы вспомнить о войне, которая была, но вот война снова пришла, она здесь и сейчас, она в Украине. И не собирается останавливаться на нашей земле", — заметил Зеленский.

"Российское государство еще не готово остановить войну. Там еще мечтают о захвате Украины и других европейских стран. Там еще мечтают о том, что свобода в Европе должна исчезнуть. Но их мечты не должны сбыться. Должна сбыться мечта о мире. Наша и ваша мечта Так же как это было 77 лет назад, именно сейчас и именно в Украине решается то, как будут жить люди на нашем континенте, будет ли мир, не только у нас, но и у наших соседей, у нас с вами, что такое государственные границы. Тирания никогда не останавливается на захвате только одной страны", — добавил украинский президент.

"Никто сейчас не скажет, сколько еще дней продлится эта война, развязанная Российской Федерацией. Но я верю, что наш День освобождения приближается. Я верю, что так же, как я сейчас обращаюсь к вашему народу, когда вы отмечаете годовщину освобождения вашей страны, ваши представители будут обращаться к украинскому народу, когда мы будем праздновать годовщину наступления нашего мира", — сказал глава украинской нации.

"Сейчас, как и каждый год, вы зажигаете по всей стране свечи в память о той войне и победе над злом. И я прошу, когда вы видите теплый свет свеч, вспоминайте, пожалуйста, об украинских детях. О тех 220 детях, чьи жизнь унесла эта война. Вспоминайте, что Европе по силам сделать так, чтобы этот страшный перечень убитых детей не рос. Никогда снова", — резюмировал он.

Напомним, что для прекращения огня на территориях Украины, где продолжаются боевые действия, нужно желание двух сторон. По словам президента Украины Владимира Зеленского, такого желания со стороны России он не видит.

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