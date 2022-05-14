"Зло неизбежно проигрывает": Зеленский призвал назвать улицы именами украинских праведников

Президент Владимир Зеленский вспомнил украинских праведников, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Глава государства подчеркнул, что даже в самых темных обстоятельствах находятся люди, несущие свет.

Об этом президент сказал в видеообращении 14 мая.

"В прошлом году 14 мая в нашем государстве впервые отмечался День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. 2659 украинцев и украинок получили звание праведников народов мира", — отметил Зеленский.

"Наша Украина – четвертая в мире по количеству праведников. Людей, которые рисковали своей жизнью, жизнью своих родных, но все равно спасали тех, кому грозила неизбежная смерть от рук нацистов. Спасали детей, взрослых, целые семьи. Каждая из таких историй спасения поражает. Поражает смелостью, потому что вокруг было тотальное зло, а люди все равно сохраняли добро в своем сердце. Поражает верой в то, что человечность все равно победит, несмотря на оккупацию и силу нацистов", — рассказал президент.

Он отметил, что праведники были во всех регионах государства – от Закарпатья до Крыма, от Одессы до Харькова. И еще далеко не обо всех историях спасения известно. Было много и тех, кто просто не успел рассказать, благодаря кому сохранил жизнь. Спасали совсем маленьких детей, которые просто не могли понимать, что на самом деле с ними происходит.

"Мы должны всегда вспоминать, что у нашего народа есть праведники, и что даже в самых темных обстоятельствах находятся люди, которые несут свет. Именно такое стремление к добру мы видим и сейчас в украинцах, в украинках, которые помогают спасать наших людей от оккупантов, от таких же нацистов", – подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что сейчас во многих городах и громадах Украины продолжаются дискуссии о переименовании улиц и площадей.

"Советую обратиться к историям украинских праведников и увековечить их память. Ведь это именно о той смелости и человечности украинцев, которые уже доказали, что зло, приходящее на нашу землю, неизбежно проиграет", — резюмировал глава государства.

Напомним, историки убеждают: украинцев-спасателей евреев было гораздо больше.