Зло нужно уничтожать, а не вести с ним «мирные переговоры», - Кличко отреагировал на угрозы путина

Объявив мобилизацию, путин запустил в своей стране процессы, которые его окончательно похоронят.

Об этом заявил Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

«Объявленная Путиным мобилизация и ядерные угрозы не помогут агрессору в его стремлении покорить и уничтожить Украину и украинцев. Тиран окончательно запустил в своей стране процессы, которые его погребут», – заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что усиление россией агрессии против Украины должно окончательно убедить весь мир, что зло надо уничтожать.

«Цивилизованный мир должен наконец понять, что зло нужно уничтожать на корню, а не говорить о каких-то призрачных «мирных переговорах», - отметил Кличко.