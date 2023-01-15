"Зло придет за вами": Зеленский обратился к жителям РФ в связи с терактом в Днепре

Президент заверил, что ответственность за террор будет для всех: и для убивающих, и для тех, кто помогает убивать.

В Днепре идет разбор завалов многоэтажки, в которую попала российская ракета. Вовлечены все необходимые службы. По состоянию на данный момент остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли находиться в доме во время попадания ракеты.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в традиционном видеообращении вечером, 15 января.

"Сегодня весь день получаю доклады из Днепра. Спасибо всем, кто совершает спасательную операцию! Спасибо ГСЧС, полиции и Нацгвардии. Хочу поблагодарить коммунальные службы, наших врачей, всех волонтеров, обычных днепрян, которые помогают", — отметил глава государства.

Он напомнил, что десятки человек удалось спасти из-под завалов, среди них – шесть детей. Зеленский заверил, что спасательная операция продлится столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь.

Сейчас в списке погибших – 30 человек, в том числе один ребенок – 15-летняя девочка. Есть сообщения о том, что двое детей остались без родителей.

"За время, прошедшее после этой атаки, Украина услышала слова сострадания, поддержки от многих лидеров, общественных деятелей, журналистов и обычных людей из разных стран мира. Я благодарю каждого, кто не остался равнодушным! Очень важно, что нормальные люди объединяются в ответ на террор", – сказал президент.

Обращение к россиянам

Зеленский обратился на русском языке к жителям РФ и предупредил россиян, что "переждать не получится".

"Хочу сказать всем тем в России – и из России, – кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора… Хотя прекрасно всё видят и знают… Ваше трусливое молчание, попытка "переждать" то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами.

Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", – подчеркнул он.

Новые санкции против пропагандистов и коллаборантов

"Почти 200 – это список тщательно подготовленный, и по каждой фамилии есть ответственная мотивация. Оправдывающие террор. Те, кто смазывает российскую машину пропаганды. Те, кто пытался продать Украину где-то там в Москве. Эта публика получит полный перечень персональных ограничений. Мы сделаем все, чтобы санкции действовали в максимально возможном масштабе – в Европе, мире", – подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что ответственность за террор будет для всех: и для тех, кто убивает, и для тех, кто помогает убивать.

Работа СНБО над санкционными списками продолжается, поэтому глава государства анонсировал, что в скором времени будут следующие решения.

Напомним, российские оккупанты 14 января в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре.

Житель Днепра рассказал о первых минутах после удара. Его невесту выбросило из окна 8-го этажа вместе со стеной.

В России пропагандисты откровенно говорят, что довольны убийством гражданских в Днепре и угрожают другим городам.