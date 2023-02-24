Зло все еще рядом, и битва продолжается, но она закончится нашей победой – Зеленский

Украинские военные, защищающие всех нас на передовой – они номер один.
Именно благодаря нашим защитникам и защитницам Украина стоит крепко, борется, живет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в соцсетях.
"Спасибо всем нашим воинам – живым и тем, кого с нами, к сожалению, уже нет, – за их мужество. Зло все еще рядом, и битва продолжается. Но мы точно знаем, что она закончится нашей победой", — говорится в сообщении .
Напомним, что ранее Зеленский рассказал об опасностях и ситуации во всех направлениях фронта.
Также глава украинского государства заверил, что "даже в таких условиях" есть потенциал по производству и поставке боеприпасов и оружия.
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