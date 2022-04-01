"Знаем, что они планируют и что делают": Зеленский рассказал о тактике оккупантов

"Знаем, что они планируют и что делают": Зеленский рассказал о тактике оккупантов

Президент призвал всех проявлять сдержанность, ведь впереди еще будут битвы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ряде направлений продолжаются изгнания оккупантов, которые больше не вытягивают интенсивность боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта. Однако это их тактика.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении 31 марта.

"Уверен, для каждого и каждой из вас очень приятно читать и смотреть новости о том, что наши украинские города постепенно освобождаются от оккупантов. Это так. Наши Вооруженные силы, Национальная полиция, Национальная гвардия, разведка – они молодцы, абсолютная им благодарность", – сказал Зеленский.

"К северу от Киева, на Черниговском направлении, в Сумской области продолжаются изгнания оккупантов. Они и сами отдают себе отчет, что больше не вытягивают ту интенсивность боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта. Но должны осознавать мы и то, что для российских военных это часть их тактики. Все это не просто так. Знаем их замыслы. Знаем, что они планируют и что они делают. Знаем, что они убираются из тех направлений, где мы их бьем, очень важных. На тех, где нам может быть сложно", – подчеркнул президент.

"Поэтому очень важно для всех проявлять сдержанность. Сдержанность в эмоциях. Сдержанность в переживаниях. Мы все одинаково хотим победы. Все одинаково! Но впереди будут битвы. Еще нужно пройти очень сложный путь, чтобы мы получили все то, к чему стремимся", – предупредил Зеленский.

"Мы выдержали в разы больше, чем думал враг" – обращение Зеленского по итогам 36-го дня войны

Напомним, накануне военный эксперт Олег Жданов заявил, что оккупанты снимают часть сил и средств с Черниговского и Киевского направлений и перекидывают их на Донбасс. Они собирают там "железный кулак", чтобы нанести Украине еще один мощный удар.

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