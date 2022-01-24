"Знаем обо всем, готовы ко всему": Зеленский рассказал о темах, которые обсуждались на заседании СНБО

"Знаем обо всем, готовы ко всему": Зеленский рассказал о темах, которые обсуждались на заседании СНБО

Зеленский заверил, что причин для паники из-за агрессии РФ в Украине нет.

В понедельник, 24 января, прошло заседание СНБО. Одним из важнейших вопросов была ситуация безопасности в Украине. Также речь шла о ситуации в энергетическом секторе, а также противодействии COVID-19.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Уважаемые граждане Украины, только что закончилось заседание СНБО. Итогом этого заседания являются не громкие решения для немедийного пространства, а очень важные выводы для нашего общества и украинских граждан. Они звучат просто — все под контролем, причин для паники нет", – сказал президент.

По словам Зеленского, первым вопросом заседания была ситуация на востоке нашего государства.

"Мы работаем для полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее. И делаем для этого абсолютно все, что нужно. Вместе с нашими партнерами, дипломатами, а главное – нашими военными. Они в нас самые лучшие, они нас защищают, а нам нужно защищать их", – отметил глава государства.

Зеленский, в частности, призвал граждан быть спокойными и "не кричать "все пропало".

Зеленский обратился к украинцам после заседания СНБО

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