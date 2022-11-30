Знаем "русский мир": Дуда заявил, что Польша готова защищаться от угнетателя

Польский президент Анджей Дуда заявил, что его страна знает "русскую меру", а потому готова защищаться от российских угнетателей.

Об этом он сказал по случаю 192-й годовщины Ноябрьского восстания против Российской империи, пишет PAP.

"Под этим выражением ("русский мир" — Ред.) для нас не скрывается ничего хорошего. Мы знаем, что это означает рабство. Мы знаем, что это означает несвободу. Мы знаем, что это очень часто означает заключение, страдание и смерть, потому что мы испытали такие переживания в нашей истории. Мы готовы защищаться от советского или российского угнетателя", — заявил польский лидер.

Дуда подчеркнул, что Москва была захватчиком в XIX веке. Сегодня Россия стремится подчинить себе Украину, захватив ее территорию.

"Они пытаются заставить украинцев работать в свою пользу, жить в том, что россияне называли "русский мир", что вызывает у нас муравьи от гнева по затылку", — сказал Дуда.

Напомним, ранее Дуда заявлял, что поражение агрессорки России в политическом, военном и экономическом плане будет означать безопасность всей Европы. По его словам, побежденная Россия будет означать безопасную Украину, Польшу, Литву, Латвию, Румынию и другие страны Европы.

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