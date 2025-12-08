Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал объемы финансовой и военной помощи, предоставленной Украине его администрацией и Джо Байденом.

Об этом он заявил на встрече в Белом доме, сообщает Clash Report.

Трамп сравнил уровень поддержки, отметив разницу в подходах:

«Люди перестают гибнуть. Вы знаете, что мы этого не делаем. Как вы знаете, Байден дал 350 миллиардов долларов Украине. Вы знаете, что я им дал? Ничего», — заявил президент Трамп.

В то же время он уточнил, что президент Обама дал Украине "простыни", а за время правления Трампа Киеву передали эффективное вооружение.

«Ну, я дал им „Джавелины“ в начале, они выбили ими танки», — добавил Трамп,

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Дональд Трамп действительно хочет закончить войну, но у него «свое видение», отличающееся от украинского.

Также Владимир Зеленский рассказал, что американский мирный план сократился от 28 до 20 пунктов.