Знак солидарности: еще два бывших президента Украины вернули Варшаве Ордена Белого Орла

От польских орденов отказались уже три президента Украины / © Facebook

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Вечером 20 июня стало известно о беспрецедентном дипломатическом демарше со стороны бывших лидеров Украины. Леонид Кучма и Виктор Ющенко решили официально вернуть соседней стране свои ордена Белого Орла .

Об этих решениях почти одновременно сообщили пресс-секретарь фонда Леонида Кучмы «Украина» Дарка Олифер и спикер Виктора Ющенко Ирина Ванникова.

«В связи с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, я принял решение отказаться от этого ордена, которым честь быть награжденным в 1997 году», — говорится в официальном заявлении Леонида Кучмы.

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Второй президент подчеркнул, что вместе с польским коллегой Александром Квасневским он приложил максимум усилий для исторического примирения двух народов при духовном посредничестве Папы Иоанна Павла II. Он выразил глубокую грусть из-за того, что сегодня другие страны пытаются диктовать Украине ее историю на фоне реальной угрозы с Востока.

Позиция Виктора Ющенко и цена единства

Третий президент Украины также отказался от польской награды, подчеркнув, что вручение ордена действующему президенту Владимиру Зеленскому было прежде всего знаком уважения всему украинскому народу. По его словам, любые попытки пересмотреть это решение неизбежно затрагивают миллионы украинцев, сегодня борющихся за свою свободу.

«Украина сегодня защищает не только себя, наши военные защищают восточную границу всей Европы, и любые шаги, ослабляющие украинско-польское единство, в конце концов работают только в пользу Кремля», — подчеркнула Ирина Ванникова, транслируя позицию Виктора Ющенко.

Представительница политика напомнила об успешных совместных шагах примирения, которые в свое время строили Виктор Ющенко и Лех Качиньский. Они вместе искренне чествовали польских и украинских жертв трагических событий в Гуте Пеняцкой и Павлокоме, руководствуясь взаимным уважением и желанием понять друг друга.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский направил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому Орден Белого Орла, которым был награжден в 2023 году. В обращении Зеленский упомянул слова президента Польши о том, что Орден Белого Орла «не является обычным отличием», а символизирует высочайшее доверие Речи Посполитой, особую связь с польским государством и благодарность народа.

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